Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

Айнтрахт Франкфурт преговаря със съперника в германското първенство по футбол Вердер Бремен за вратаря Михаел Цетерер, съобщава ДПА. 30-годишният страж е гласен за наследник на Кевин Трап, който пък скоро бъде трансфериран във френския Париж ФК.

Цетерер бе титуляр в мача на Вердер за Купата на Германия срещу Арминия Билефелд и допусна гол в добавеното време за крайното 1:0 в полза на втородивизионния тим.

"В момента водим разговори с тях. Нито го крия, нито оспорвам тази информация. Предполагам, че преговорите ще продължат един или два дни, а може би три или четири", заяви директорът на Вердер - Клеменс Фритц, цитиран от ДПА.