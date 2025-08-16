Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

  • 16 авг 2025 | 13:27
  • 577
  • 0
Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

Айнтрахт Франкфурт преговаря със съперника в германското първенство по футбол Вердер Бремен за вратаря Михаел Цетерер, съобщава ДПА. 30-годишният страж е гласен за наследник на Кевин Трап, който пък скоро бъде трансфериран във френския Париж ФК.

Цетерер бе титуляр в мача на Вердер за Купата на Германия срещу Арминия Билефелд и допусна гол в добавеното време за крайното 1:0 в полза на втородивизионния тим.

"В момента водим разговори с тях. Нито го крия, нито оспорвам тази информация. Предполагам, че преговорите ще продължат един или два дни, а може би три или четири", заяви директорът на Вердер - Клеменс Фритц, цитиран от ДПА.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона успя да регистрира и Рашфорд

Барселона успя да регистрира и Рашфорд

  • 16 авг 2025 | 13:43
  • 1821
  • 3
Започнаха първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

Започнаха първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

  • 16 авг 2025 | 13:34
  • 530
  • 0
Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

  • 16 авг 2025 | 11:37
  • 1296
  • 0
Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

  • 16 авг 2025 | 11:12
  • 5995
  • 3
Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

  • 16 авг 2025 | 08:33
  • 2231
  • 0
Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

  • 16 авг 2025 | 06:42
  • 4506
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 5895
  • 13
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 6145
  • 3
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 5785
  • 21
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 7802
  • 30
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 4712
  • 4
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 64413
  • 453