  3. Изграждат лекоатлетическа писта по световни стандарти на стадион "Локомотив"

  • 20 авг 2025 | 10:58
Лекоатлетическа писта ще се има столичният стадион “Локомотив” в Надежда, похвали се във Фейсбук председателят на ОСК "Локомотив" Даме Стойков.

"Удовлетворен и горд съм, че на стадион “Локомотив” София ще бъде изградена нова лекоатлетическа писта, отговаряща на всички изисквания на Световната федерация по лека атлетика. Това е дългоочаквана крачка за обединените спортни клубове и за развитието на спорта в столицата", написа железничарският спортен шеф.

Обединеният спортен клуб е спечелил проект с 2,5 млн. лева бюджет по програма на Министерство на младежта и спорта изграждането за обновяването на спортни обекти. Проектът се реализира в партньорство с областния управител на София Стефан Арсов.

"Тази инвестиция е част от мащабната трансформация, която реализирахме – модернизиране на стадион „Локомотив“, реновиране на спортните зали, изграждане на нов тенис корт и игрища на открито. Всички спортни клубове в ОСК “Локомотив” са разчитали и могат да разчитат и за в бъдеще на подкрепата ми за развитието на спорта и ОСК "Локомотив", отбеляза Даме Стойков.

Той обеща, че в следващия програмен период ОСК Локомотив ще кандидатства с проект за възстановяване на сектор „В“ на стадиона.

