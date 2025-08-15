Илиян Станчев: Да радваме феновете с добри игри и победи

Черноломец (Попово) е неизменно сред челниците в Североизточната Трета лига, през последните години.

Очакванията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg спортния директор Илиян Станчев.

„Доволни сме от свършеното в подготовката. Работихме усилено по комплектоването на състава. Разделихме се с шест футболисти и точно толкова привлякохме. Средната възраст на новите попълнения е 20 години. Сред тях, най-известното име е Цветослав Петров, който идва от Локомотив (Горна Оряховица). Той е бивш капитан на Лудогорец II (Разград). Очакваме да ни помогне с неоспоримия си потенциал. Започваме и нов треньорски щаб, оглавен от Невен Венков. Играещ пом.треньор ще е Тихомир Кънев, голмайсторът на отбора ни през последните четири години. Богатият му опит в професионалния футбол, е от безценна полза за Черноломец. Тандемът Венков – Кънев, подпомаган от най-опитните ни играчи Диян Димитров, Беадир Беадиров, Александър Недев ще води отбора в предстоящия сезон. Готови сме за новото първенство. Целите ни в него ще са същите, каквито бяха и в предишните сезони. Приоритетът на Черноломец винаги е бил да играе привлекателен футбол, да радва феновете с победи, и да е сред водещите отбори“.

