Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

Броени дни преди старта на Североизточната Трета лига, в Черноломец (Попово) екстремно се наложиха промени на треньорският пост. Досегашният старши треньор на отбора Илиян Памуков, прие поканата от елитния Монтана, да е помощник на новия старши треньор Анатоли Нанков. В Черноломец реагираха мигновено, като гласуваха доверие на Невен Венков (досегашен помощник на Памуков) да поеме функциите на старши треньор.

Илиян Станчев, спортен директор на клуба от Попово, коментира пред Sportal.bg:

„Наред с добрите резултати, винаги сме се стремели, клубът ни да е подреден във всеки аспект. Важно за нас е да сме последователни в действията си, микроклимата в колектива да е на ниво и т.н. За това взехме решението Невен Венков да е старши треньор. В кариера си като състезател има над 300 мача в професионалния футбол. Освен това вече 5 години е треньор в нашия клуб. Работи всеотдайно. Ще му помагаме, както го правим за всеки при нас. Пожелаваме му успех. Друг важен момент в Черноломец, е засвидетелстваното уважение към всеки, допринесъл с работата си за да радва феновете в Попово. Илиян Памуков го правеше четири години. През този период под негово ръководство като старши треньор, отбора ни беше на челните места в класирането на първенството, а в турнира за купата на България, Черноломец елиминира съперник от професионалния футбол и игра срещу най-силния в България – Лудогорец (Разград). Благодарни сме на Илиян Памуков за тези хубави моменти и му пожелаваме бъдещи успехи. Той завинаги ще е един от нас“.