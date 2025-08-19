Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с награда за специални заслуги

Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с наградата за заслуги на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) за 2025 г. Отличието е признание за неговия принос към футбола и постиженията му с мъжкия национален отбор на Англия.

Назначен за мениджър на Англия през ноември 2016 г., Саутгейт завърши мандата си като един от най-успешните треньори в историята на страната. Като един от само тримата мениджъри, водили отбора в над 100 мача, той изведе „трите лъва“ до четири поредни големи турнира, включително финалите на Евро 2020 и Евро 2024.

Преди да поеме мъжкия отбор, Саутгейт изигра ключова роля в развитието на бъдещи звезди като мениджър на Англия до 21 години. Той е широко признат за това, че вдъхна нов живот на националния отбор, като интегрира ново поколение млади таланти. По време на управлението си той даде дебют на 42 играчи – почти два пъти повече от всеки друг мениджър на Англия. Тази страст към развитието на млади таланти се разпростира върху всички младежки формации на Англия, а влиянието му помогна за укрепването на футболната школа в страната.