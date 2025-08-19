Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с награда за специални заслуги

Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с награда за специални заслуги

  • 19 авг 2025 | 23:02
  • 90
  • 0
Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с награда за специални заслуги

Сър Гарет Саутгейт бе удостоен с наградата за заслуги на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) за 2025 г. Отличието е признание за неговия принос към футбола и постиженията му с мъжкия национален отбор на Англия.

Назначен за мениджър на Англия през ноември 2016 г., Саутгейт завърши мандата си като един от най-успешните треньори в историята на страната. Като един от само тримата мениджъри, водили отбора в над 100 мача, той изведе „трите лъва“ до четири поредни големи турнира, включително финалите на Евро 2020 и Евро 2024.

Преди да поеме мъжкия отбор, Саутгейт изигра ключова роля в развитието на бъдещи звезди като мениджър на Англия до 21 години. Той е широко признат за това, че вдъхна нов живот на националния отбор, като интегрира ново поколение млади таланти. По време на управлението си той даде дебют на 42 играчи – почти два пъти повече от всеки друг мениджър на Англия. Тази страст към развитието на млади таланти се разпростира върху всички младежки формации на Англия, а влиянието му помогна за укрепването на футболната школа в страната.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18599
  • 23
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 5348
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 2527
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 6349
  • 3
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 6918
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 8395
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

  • 19 авг 2025 | 20:57
  • 5852
  • 56
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 8140
  • 19
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 69047
  • 566
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18599
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 20731
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 11705
  • 0