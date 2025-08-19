Ливърпул с най-много представители в Отбора на сезона в Премиър лийг

Тази вечер на бляскава церемония в операта на Манчестър се провежда галата на Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. На нея бе обявен и идеалният отбор на изминалия сезон, който се определя с гласуване измежду всички играчи.

Прави впечатление, че в него доминират футболисти от Ливърпул. Четирима представители от шампиона попадат сред най-добрите 11. Това са Вирджил ван Дайк, Алексис Мак Алистър, Райън Гравенберх и Мохамед Салах.

Арсенал пък е с трима представители - Уилям Салиба, Деклан Райс и Габриел Магаляеш.

Другите, които попадат в идеалната единайсеторка са Александър Исак от Нюкасъл, Крис Ууд и вратарят Мат Зелс от Нотингам, както и Милош Керкез от Борнемут.

Прави впечатление отсъствието на звездата на Челси Коул Палмър и на капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш.

Отбор на годината на PFA: Матс Зелс (Нотингам Форест); Вирджил ван Дайк (Ливърпул), Уилям Салиба (Арсенал), Габриел Магаляеш (Арсенал), Милош Керкез (Ливърпул); Деклан Райс (Арсенал), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Райън Гравенберх (Ливърпул); Мохамед Салах (Ливърпул), Крис Ууд (Нотингам Форест), Александър Исак (Нюкасъл).