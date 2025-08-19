Пилотите във Формула 1 са против промените в картинга

Пилотите във Формула 1 и тяхната организация GPDA алармираха за „опасна тенденция“ в развитието на картинга. По темата говори председателят на GPDA Алекс Вурц, който обобщи притесненията на пилотите, свързани с техническото развитие на картинга.

„В картинга вече навлизат подове, различни видове крила и настройки за повече притискане – обясни австриецът. – Това е истинска лудост, защото картингът е супер спорт, а с тези промени ще стане още по-скъп и може би по-опасен. Ние не виждаме ползи за спорта от тези нововъведения, само отрицателни последици. Всички ще искат да си купят тези нови части, които осигуряват притискане, но това не е за доброто на спорта или на пилотите.“

🔧 “Dangerous and wrong” — F1 drivers call for urgent action as worrying karting developments spark safety concerns https://t.co/P9Z6czdsVu — GPblog.com (@GPblog_com) August 19, 2025

Монтоя: Ако бях на мястото на Ръсел, щях да напусна Мерцедес

Вурц уточни и още нещо, което е изключително важно.

„Тези промени са срещу безопасността, отразяват се зле на видимостта и правят картинга по-опасен. Нашето мнение е, че някой трябва да се изправи и да каже всичко това.“

Любо Руйков: Радвам се, че най-после спечелихме състезание за издръжливост

Пилотите във Формула 1 искат по-високо ниво на безопасност за картингистите и съветват да се промени посоката на тези технически решения.

„Притесняваме се за децата, които карат картинг – допълни Вурц. – Мислим, че тази посока е грешна и това трябва да спре. Знам, че производителите искат да постигнат технически прогрес, също така трябва да се грижат за бизнеса и да печелят пари, но промоутърите и родителите трябва да кажат: „Не, ние не искаме това“.

Тежък уикенд за Лео Кралев в предпоследния кръг на ROK Cup Италия

„Тези решения противоречат на безопасността, вдигат бюджетите и намаляват изпреварванията. Тогава защо да го правим? Това е изцяло заради търговските ползи на производителите, но трябва да им откажем. Те трябва да печелят пари, да подкрепят тази платформа за изява на младите пилоти, но това е погрешната посока на развитие.“

Алекс Лазарус се пребори за място в топ 20 в Евро сериите на WSK