Де Дзерби с ясно послание към Мейсън Грийнууд

  • 14 авг 2025 | 19:40
Старши треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби предупреди Мейсън Грийнууд, към когото има интерес от други отбори, че макар напускането на френския клуб да изглежда лесно, намирането на тим, който да предлага същата обстановка и страст, може да се окаже много по-трудно.

Марсилия пречупи Астън Вила с два гола на Обамеянг в края
Марсилия пречупи Астън Вила с два гола на Обамеянг в края

Дебютният сезон на английския нападател в Лига 1 привлече вниманието на клубове от цяла Европа, но Де Дзерби ясно показа, че Олимпик Марсилия не е готов да се раздели с футболиста. Треньорът подчерта желанието си да запази ядрото на отбора, включвайки името на Грийнууд след ключови състезатели като Леонардо Балерди, Адриен Рабио, Пиер-Емил Хьойберг и Херонимо Рули.

"Не мисля, че те ще си тръгнат. Да ги задържим е важно за Олимпик Марсилия и за тях. Лесно е да напуснеш Марсилия, но е трудно да намериш подобно място", коментира Роберто Де Дзерби.

23-годишният Мейсън Грийнууд реализира 21 гола във френското първенство и си подели приза Златната обувка във Франция заедно с нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. Пазарната стойност на Грийнууд скочи рязко в последните месеци, а с елитните клубове, които следят ситуацията, клубът от Марсилия може да бъде принуден да води трудни преговори, ако пристигне оферта за огромна сума.

