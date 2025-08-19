Популярни
Петър Кюмюрджиев: Обмисляме жалба срещу съдийството в Карлово

  19 авг 2025
  • 260
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Обмисляме жалба срещу съдийството в Карлово

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол изрази пред Sportal.bg недоволството си от работата на съдиите по време на мача в Карлово, където отбора му загуби с 1:3 от местния Левски. Срещата се проведе на 16 август и е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Обмисляме да пуснем жалба срещу съдийството в мача. При 2:0 за домакините, не беше зачетен редовен гол на футболиста ни Давид Шакарян. Отлично се вижда на видеозаписа. По-късно, след като все пак вкарахме гол за 2:1, в оставащото време не се игра футбол. Освен топката, с която се играеше мача, имаше само още една край тъчлинията. Нямаше други топки. Нямаше и деца, които да гонят топките извън терена. Не търся оправдание за загубата ни. Напротив, знаем си грешките за лошия резултат. Апелирам към Зоналния съвет на БФС – Пловдив да обърне сериозно внимание на работата на съдиите. Созопол не иска да е ощетяван или да му се помага. Нека 50:50 да се отсъжда случващото се на терена във всеки мач“, каза Кюмюрджиев.

