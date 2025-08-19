Популярни
Джеремая Азу с бягане под 10 секунди на 100 метра

  • 19 авг 2025 | 15:46
  • 315
  • 0
Джеремая Азу с бягане под 10 секунди на 100 метра

Настоящият световен и европейски шампион на 60 метра в зала Джеремая Азу счупи 10-секундната бариера при вятър в рамките на допустимите стойности, постигайки време от 9.97, с което изравни личния си рекорд.

Бронзовата медалистка на 100 метра от Европейското за младежи до 23 години Фейт Акинбиледже спечели на 100 метра при жените с 11.14.

Световната шампионка в овчарския скок в зала от Глазгоу 2024 Моли Кодъри постигна 4.80 м в Бекум в неделя. Тя направи и три неуспешни опита за потенциален британски рекорд от 4.93 м.

Снимки: Gettyimages

