Дитаджи Камбунджи с победа на 100 м/пр в гръмотевична буря

В трудни условия европейската шампионка в зала на 60 метра с препятствия Дитаджи Камбунджи постигна победа на 100 метра с препятствия на родна земя в Берн, състезание от континенталния тур на Световната атлетика.

Въпреки гръмотевична буря, която забави състезанието, Камбунджи запази самообладание и спечели 100 метра с препятствия в родния си град с 12.66, побеждавайки с голяма разлика Маайке Тин-А-Лим от Нидерландия с 12.90.

След състезанието Дитаджи даде интервю за швейцарска телевизия от по-голямата си сестра Муджинга, която не се състезава това лято, тъй като е бременна с първото си дете.

Съотборничката ѝ, европейска шампионка в зала, Анжелика Мозер, прескочи 4.63 м в овчарския скок - събитие, което беше отложено поради условията - преди три опита на 6.77 м, а Аник Калин спечели скока на дължина с 6.70 м, втора завърши сръбкинята Милица Гардашевич с 6.64 м.

Други акценти включваха победата на британеца Тайри Донован на 400 метра с препятствия с време 48.65 и достойните белгийски победи за Дилън Борле на 400 метра с 45.10 - само на 0.01 секунди по-малко от най-доброто му време в живота - и за Елиът Крестан на 800 метра с време 1:44.57.

Снимки: Gettyimages