Галатасарай посяга към Аканжи

Централният защитник на Манчестър Сити Мануел Аканжи може да премине в Галатасарай, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо на страницата си в социалната мрежа X.

Според източника, турският клуб вече е във връзка с “гражданите” и агента на футболиста. Самият играч все още не е взел решение.

🚨🟡🔴 Galatasaray approached Man City for Manuel Akanji as potential target at centre back.



Galatasaray also speak to player’s agent, as reported by @yagosabuncuoglu.



Decision also up to Akanji who has not made any final choice yet. pic.twitter.com/u1q9nKNlbj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Аканджи е продукт на швейцарския футбол. На ниво възрастни той е играл още за Винтертур, Базел и Борусия Дортмунд, а от 2017 г. играе за швейцарския национален отбор. Според Transfermarkt, текущата пазарна стойност на Мануел е 28 милиона евро. Договорът на защитника с клуба е до лятото на 2027 г.

Това е вторият играч на “небесносините”, който турските шампиони искат да привлекат. Преди това се спекулираше за вратаря Едерсон.

Нови подробности около преминаването на Едерсон в Галатасарай

Към момента не се знае дали и този трансфер ще се осъществи, като турците вече са се насочили към стража на Порто Диого Коща, който се твърди, че ще бъде резвен вариант, ако не се случи сделката с вратаря на "гражданите".