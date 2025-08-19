Галатасарай посяга към Аканжи

Популярни
  • 19 авг 2025 | 06:55
  • 635
  • 0
Централният защитник на Манчестър Сити Мануел Аканжи може да премине в Галатасарай, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо на страницата си в социалната мрежа X.

Според източника, турският клуб вече е във връзка с “гражданите” и агента на футболиста. Самият играч все още не е взел решение.

Аканджи е продукт на швейцарския футбол. На ниво възрастни той е играл още за Винтертур, Базел и Борусия Дортмунд, а от 2017 г. играе за швейцарския национален отбор. Според Transfermarkt, текущата пазарна стойност на Мануел е 28 милиона евро. Договорът на защитника с клуба е до лятото на 2027 г.

Това е вторият играч на “небесносините”, който турските шампиони искат да привлекат. Преди това се спекулираше за вратаря Едерсон.

Нови подробности около преминаването на Едерсон в Галатасарай
Към момента не се знае дали и този трансфер ще се осъществи, като турците вече са се насочили към стража на Порто Диого Коща, който се твърди, че ще бъде резвен вариант, ако не се случи сделката с вратаря на "гражданите".

