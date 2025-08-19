15-годишната сензация Дуала пропуска Токио, но е решена да се усъвършенства

Италианката Кели Дуала записа името си в историята на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Тампере през август 2025 г. Само на 15 години и 260 дни тя стана най-младата атлетка, печелила европейска титла на 100 метра в категорията до 20 години. Дуала спря хронометрите на 11.22 секунди, само на стотна от собствения си национален рекорд за девойки до 20 години и европейски рекорд за девойки до 18 години. Впоследствие тя донесе и златото на Италия в щафетата 4х100 метра с национален рекорд от 43.72 секунди.

Радостта и неверието ѝ в моментите на победа бяха очевидни за всички.

"Мечтаех за тази победа“

"Наистина се надявах да постигна нещо голямо. И мога да кажа, че го направих. Това беше целта ми от началото на годината. На пистата бях доста спокойна, на старта имаше малко тревожност, но това беше добре, защото ми помогна да бягам по-бързо. Без подкрепата на италианския отбор не мисля, че бих могла да го направя. Мечтаех за тази победа много пъти“, сподели тя.

Родена в Павия, Дуала сега тренира в Милано, където възходът ѝ в италианската лека атлетика е забележителен. Само през този сезон тя постави европейски рекорди за девойки до 18 години на 60 метра в зала (7.23 секунди) и на 100 метра на открито (11.21 секунди), като постигна втория резултат на Европейския младежки олимпийски фестивал в Скопие две седмици преди Тампере.

Благодарение на факта, че е родена през 2009 г. Дуала все още има още една година в категорията до 18 години, за да подобри тези рекорди. Това означава, че тя ще може да се състезава и на родна земя на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети през 2026 г.

"Откъде идва бързината ми? Мисля, че е вродена“, каза тя. "Винаги съм била жизнерадостна, а по време на тренировките се научих как да увеличавам усилията си и да влагам цялата си енергия.“

Тренировъчната ѝ среда е изпълнена с другарство и конкуренция. "Винаги тренирам със съотборниците си и с тренировъчните ми партньори винаги се опитваме да надхвърлим границите си, дори само с няколко милиметра. Всеки уикенд на тренировка се опитвах да се надмина.“

Вдъхновението на Дуала идва от семейството ѝ. "Би било невъзможно без моя треньор, баща ми и майка ми“, каза тя. "Благодарение на тях успях да постигна този голям успех.“

Нейният треньор Валтер Монти също се стреми да предпази младата звезда от прекомерно медийно внимание в ранните години от нейното развитие. Въпреки сензационното ѝ представяне в Тампере, той вече потвърди, че тя няма да се състезава в Токио на Световното първенство по лека атлетика, като я извади от състава на Италия за щафетата 4х100 метра, за да запази дългосрочното ѝ бъдеще.

Майка ѝ винаги е била фен на Шели-Ан Фрейзър-Прайс, ямайската спринтьорска легенда, която притежава три олимпийски златни медала и десет световни титли.

Извън пистата Дуала е типичен тийнейджър: "Бях с приятелите си, слушах музика, дори проверявах океанските уебкамери“, спомня си тя за времето си преди състезанието в Тампере. Но в момента, в който стартовият пистолет гръмне, тя се превръща в състезател от световна класа.

Тя също така бърза да отдаде заслуженото на другите за успеха си: "Искам да благодаря на съотборниците си, които ми помогнаха по време на тренировките, и на родителите ми, които винаги ме следваха и подкрепяха, докато стигна до този момент.“

"Моят треньор Валтер Монти също го заслужава за цялата работа, която е вложил. Всичко се случи благодарение на него и на моите тренировъчни партньори, които винаги са ме окуражавали.“

Във възраст, когато повечето от нейните връстници все още се състезават в училищни състезания, Дуала се превърна в знаменосец на италианския спринт на континенталната сцена. Двата ѝ златни медала в Тампере я утвърждават като един от най-ярките млади таланти в Европа.

"За в бъдеще искам да продължа по този начин“, каза тя, "подобрявайки се все повече и повече.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages