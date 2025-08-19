Популярни
Кембой в надпревара с времето за билет за Световното в Токио

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 123
  • 0
Бронзовият медалист от Африканското първенство на 5000 метра през 2023 г. Корнелиус Кембой е в отчаяна надпревара с времето, за да си осигури място на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Крайният срок за покриване на нормативи е 24 август.

Въпреки че спечели финала на 5000 метра на квалификациите в Кения миналия месец, Кембой все още не е постигнал необходимия резултат за Световното първенство от 13:01.00.

До момента само Николас Кипкорир е официално потвърден от Кенийската федерация по лека атлетика, че е покрил норматива за Токио на 5000 метра при мъжете.

Федерацията обаче е оставила вратата отворена за атлети, завършили в челната тройка на квалификациите на 22 юли, които не са покрили квалификационните времена, при условие че постигнат нормативите преди крайния срок.

На квалификациите Кембой изпревари силна конкуренция, финиширайки първи с 13:38.46 пред Матю Кипсанг, който се класира втори с 13:38.87, и Келвин Киплагат, който завърши на подиума с 13:39.13.

Първото място на Кембой на квалификациите му предлага билет за отбора на Кения, ако покрие квалификационните стандарти. "Все още има време, така че ще седна с треньора си и ще намерим някои състезания, в които да участвам“, каза Кембой след състезанието си на националните квалификации.

Кембой е решен да се реабилитира, след като за малко пропусна селекцията за Олимпийските игри в Париж 2024, преживяване, което, по негови думи, го е оставило съкрушен. "Пропуснах билет за Олимпиадата и беше много болезнено да видя как други отиват да представляват страната“, отбеляза той.

Снимки: Imago

