Квалификациите на Нигерия за Световното по лека атлетика се проведоха в мрак

  • 19 авг 2025 | 10:55
Неприятен инцидент помрачи квалификациите за Световното първенство по лека атлетика през 2025 г. в Нигерия. Бегачите на 5000 метра бяха принудени да се състезават в пълен мрак. В социалните мрежи се разпространява смущаващо видео, показващо как нигерийските атлети бягат на 5000 метра в непрогледен мрак по време на Националните квалификации по лека атлетика в Лагос.

Квалификациите са ключова част от подготовката на нигерийския отбор за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., но видяното трудно може да се определи като подготовка за глобално спортно събитие.

Без работещи прожектори, атлетите се ориентират по пистата на сляпо, разчитайки на паметта и инстинктите си. Видеоклипът предизвика вълна от възмущение и подигравки, повдигайки сериозни въпроси относно ангажимента на Нигерия към развитието на спорта.

https://x.com/TrendingEx/status/1952629253117235596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1952629253117235596%7Ctwgr%5E050ca5d218c9f8825ab27998ed231d541aab94c1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pulsesports.co.ke%2Fathletics%2Fstory%2Fshame-in-nigeria-as-2025-world-championships-trials-are-held-in-darkness-2025080607410238773

"Това е недопустимо“, оплака се потребител в X. "Тези атлети рискуват контузии. Как можем да се надяваме да се състезаваме на световната сцена, когато квалификациите ни изглеждат така?“

Правителството е критикувано за погрешни приоритети

Хаштагът #RunInTheDark бързо стана популярен, редом с #Tokyo2025 и #NigerianAthletics, като хиляди изразиха разочарованието си от липсата на основна инфраструктура и уважение към атлетите.

Снимка: pulsesports.co.ke

