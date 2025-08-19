Квалификациите на Нигерия за Световното по лека атлетика се проведоха в мрак

Неприятен инцидент помрачи квалификациите за Световното първенство по лека атлетика през 2025 г. в Нигерия. Бегачите на 5000 метра бяха принудени да се състезават в пълен мрак. В социалните мрежи се разпространява смущаващо видео, показващо как нигерийските атлети бягат на 5000 метра в непрогледен мрак по време на Националните квалификации по лека атлетика в Лагос.
Квалификациите са ключова част от подготовката на нигерийския отбор за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., но видяното трудно може да се определи като подготовка за глобално спортно събитие.
Без работещи прожектори, атлетите се ориентират по пистата на сляпо, разчитайки на паметта и инстинктите си. Видеоклипът предизвика вълна от възмущение и подигравки, повдигайки сериозни въпроси относно ангажимента на Нигерия към развитието на спорта.
"Това е недопустимо“, оплака се потребител в X. "Тези атлети рискуват контузии. Как можем да се надяваме да се състезаваме на световната сцена, когато квалификациите ни изглеждат така?“
Правителството е критикувано за погрешни приоритети
Хаштагът #RunInTheDark бързо стана популярен, редом с #Tokyo2025 и #NigerianAthletics, като хиляди изразиха разочарованието си от липсата на основна инфраструктура и уважение към атлетите.
Снимка: pulsesports.co.ke