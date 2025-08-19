Кър се чувства "достатъчно силен“, за да защити световната си титла

Джош Кър заяви, че победата му на 5000 метра на британското първенство по лека атлетика "показва, че съм достатъчно силен“, за да защити титлата си на 1500 метра на Световното първенство в Токио през септември.

Кър вече е сигурен участник в британския отбор и не се състезава на предпочитаната си дистанция. Неговият сънародник Нийл Гърли бе коронясан за шампион на 1500 метра за трета поредна година. В същия ден Лора Мюър претърпя шокираща загуба от Сара Калвърт от Ливингстън в състезанието при жените.

На въпрос какво означава това за защитата на световната му титла на по-късата дистанция, Кър каза пред BBC Sport: "Определено е възможно.“

Той добави: "Беше трудно бягане и прекарването на 12 обиколки и половина на пистата е малко по-различно и малко повече от очакваното, но този тласък показва, че съм достатъчно силен за след пет седмици.“

Кър подчерта силата на британските бегачи на средни разстояния.

"Тази титла е британска от около три или четири години и се надявам, че ще остане британска през следващите няколко години и моята работа е да направя това“, каза той след победата си на състезанието в Бирмингам, което беше и британска квалификация.

"Имаме фантастичен набор от бегачи на 1500 метра, които също се борят за нея, така че сме в добра позиция във Великобритания.“

Гърли доказа, че е най-добрият от останалите и каза, че "се чувства страхотно“, след като победи англичанина Елиът Джайлс в спринтов финал, за да си осигури британската титла за четвърти път за шест години.

"Малко е сюрреалистично да имам това дълголетие с всички хора, които са идвали и си отивали през това събитие“, каза той пред Scottish Athletics.

Джема Рийки си осигури място в отбора за Токио на 800 метра, но шотландката трябваше да се задоволи с второто място след англичанката Джорджия Хънтър Бел, която е в отлична форма.

