  • 19 авг 2025 | 10:05
Кургат и Кипкуруй ще тестват формата си на 5000 м в Лозана преди Световното

След като си осигуриха място в кенийския отбор на 10 000 м за Световното първенство в Токио, Едуин Кургат и Ишмаел Кипкуруй ще проверят формата си в бягането на 5000 м на Диамантената лига в Лозана на 20 август. Двамата спечелиха билетите си за Токио по време на Prefontaine Classic на 5 юли, който послужи и като квалификация за Кения. Кургат завърши четвърти с време 26:46.35, най-добрият кениец в деня, а Кипкуруй го последва плътно с 26:47.72. Бенсън Киплангат допълни триото за Токио с 26:50.00.

За Кургат Лозана предлага шанс да подобри скоростта си в края на дистанцията след колеблив сезон до момента. "Работих много върху силата си и сега е време да се съсредоточа върху скоростта“, каза Кургат след Prefontaine Classic.

Кургат все още не се е качвал на подиума този сезон. Той започна сезона си на 16 май на Диамантената лига в Доха, като завърши пети на 5000 м с 13:19.32. Рейнолд Черуйот (13:16.40), Доминик Лобаку от Швейцария (13:17.70) и бахрейнецът Бирхану Балев (13:17.70) заеха местата на подиума.

Кипкуруx пък се радва на силен сезон. На 11 юни той грабна титлата на NCAA на 10 000 м с време 29:07.79, изпреварвайки еритрееца Хабтом Самуел (29:08.73) и Ърнест Черуйот (29:10.37).

Към кенийската огнева мощ се присъединяват още Джейкъб Кроп, бронзов медалист от Световното първенство през 2023 г., и Денис Кипкоеч. Кенийският арсенал ще се изправи срещу сериозно предизвикателство от двукратния бронзов олимпийски медалист Грант Фишър от САЩ.

Снимки: Imago

