  • 19 авг 2025 | 09:54
  • 234
  • 0
Исторически успех за българското ветроходство

България отбеляза нов връх във ветроходството! В олимпийския клас ILCA 6 състезателката на ЯК „Черноморец“ Бургас и националния отбор по ветроходство Александра Лукоянова се класира на престижното пето място на Европейското първенство до 23 години в Марщранд, Швеция.

Младата надежда на родното ветроходство постигна този впечатляващ резултат след оспорвана и изключително трудна надпревара в Швеция. Лукоянова направи серия от силни стартове, влезе в златната група и дори успя да завърши втора в една от гонките. В продължение на няколко дни тя се движеше сред първите три при девойките, което бе ясен знак за нейната стабилност и талант.

В последните състезателни дни обаче неблагоприятните метеорологични условия доведоха до промени в класирането, като Лукоянова се смъкна с няколко позиции. Въпреки това крайното 5-то място остава сред най-големите постижения на България във всички олимпийски класове.

Този резултат е още една сериозна заявка за олимпийска квота за игрите в Лос Анджелис, а също и доказателство за последователната работа в българското ветроходство. В момента Александра Лукоянова е и водач в генералното класиране за Европейската купа в клас ILCA 6, като до края остават още три кръга.

