Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 4487
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 е поставил цена от 500 000 евро за своя халф Талис на всеки български клуб, който има желание да го привлече, научи Sportal.bg. Въпросната сума важи и за ЦСКА, който вече е направил запитване за бразилския полузащитник, но сделката между двата клуба все още е далеч.

Оказа се, че цената на Талис за чуждестранните клубове е почти двойно отгоре - 900 000 евро.

Въпреки че бразилецът е един от най-конвертируемите футболисти на ЦСКА 1948, той все още не е записал нито минута в първите пет шампионатни срещи на “червените”. Официалната причина е в многото играчи с паспорти извън европейския съюз, но клубът има право да вкара в групата за всеки един двубой цели 7 състезатели.

Неучастието му не намалява неговата цена, а от ЦСКА 1948 са категорични, че няма да я смъкнат под вече обявените 500 хиляди евро.

Преди време интерес към Талис имаше и от Левски, но до сделка не се стигна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 5327
  • 23
Бдин вкара 14 гола на Балкан

Бдин вкара 14 гола на Балкан

  • 17 авг 2025 | 02:05
  • 2659
  • 0
Устрем удари дубъла на Фратрия

Устрем удари дубъла на Фратрия

  • 17 авг 2025 | 01:56
  • 2392
  • 0
Бенковски тръгна с три точки

Бенковски тръгна с три точки

  • 17 авг 2025 | 01:43
  • 2377
  • 0
ФК Ловеч бие за купата на България

ФК Ловеч бие за купата на България

  • 17 авг 2025 | 01:34
  • 1932
  • 3
Успешен старт за Черноморец (Балчик)

Успешен старт за Черноморец (Балчик)

  • 17 авг 2025 | 01:25
  • 2054
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 6186
  • 15
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 5327
  • 23
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 43448
  • 77
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 51919
  • 68
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 4784
  • 0