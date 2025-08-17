ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 е поставил цена от 500 000 евро за своя халф Талис на всеки български клуб, който има желание да го привлече, научи Sportal.bg. Въпросната сума важи и за ЦСКА, който вече е направил запитване за бразилския полузащитник, но сделката между двата клуба все още е далеч.

Оказа се, че цената на Талис за чуждестранните клубове е почти двойно отгоре - 900 000 евро.

Въпреки че бразилецът е един от най-конвертируемите футболисти на ЦСКА 1948, той все още не е записал нито минута в първите пет шампионатни срещи на “червените”. Официалната причина е в многото играчи с паспорти извън европейския съюз, но клубът има право да вкара в групата за всеки един двубой цели 7 състезатели.

Неучастието му не намалява неговата цена, а от ЦСКА 1948 са категорични, че няма да я смъкнат под вече обявените 500 хиляди евро.

Преди време интерес към Талис имаше и от Левски, но до сделка не се стигна.