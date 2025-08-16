ЦСКА се прицели във футболист с 200 мача в Серия "А"

Популярни
  • 16 авг 2025 | 17:40
  • 230
  • 0
ЦСКА е близо до привличането на италианския защитник Никола Муру, който е със сериозен стаж в Серия А, съобщава „Football news Europe“ в платформата Х. Опитният футболист играе като ляв защитник. 30-годишният футболист има над 200 двубоя в елита на Италия с екипите на Каляри, Сампдория и Торино.

Опциите на тази позиция в ЦСКА са Мика Пинто и Сейни Санянг, но и двамата се представят колебливо. Дори Пинто, който е национал на Люксембург бе изваден от състава. Муру е свободен агент, но не е играл през последната година, в която се възстановяваше от мускулни проблеми.

