Петима българи ще участват на Световното по плуване за юноши в Отопени

Петима български състезатели ще вземат участие на започващото днес Световно първенство по плуване за юноши в румънския град Отопени. Надпреварата ще се проведе до 24 август.

Дарен Кирилов и Адриан Йонинов ще плуват в дисциплините 50, 100 и 200 метра гръб. Васил Тушев (100 и 200 метра), Дейвид Найденов (200 и 400 метра) и Алекс Найденов (400 метра) ще бъдат родните представители в свободния стил. България ще участва и в надпреварата на щафетите на 4х200 метра свободен стил.

С отбора са и треньорите Кристиян Минковски, Веселин Суров, както и кинезитерапевтът проф. Любомир Петров.