  Василев: Тази победа ще ме стимулира, но турнирът не е свършил

Василев: Тази победа ще ме стимулира, но турнирът не е свършил

  18 авг 2025 | 20:09
След успехите си при юношите Александър Василев днес показа, че може да играе на високо ниво и при мъжете. На турнира ATP Challenger 75 той победи поставения под номер 4 Александър Гахов с 6:3, 6:3 и се класира за втория кръг.

“Чувствам се много добре след почивката от миналия турнир. Успях да се прегрупирам и да вляза доста фокусиран в днешния мач. Това ми помогна да стигна до ранно предимство в първия сет. Много съм доволен. Сега концентрацията е върху възстановяването и върху следващия мач”, сподели 18-годишният тенисист пред Sportal.bg.

“Със сигурност тази победа ми дава по-голяма увереност. Стимулира ме да продължавам, но турнирът не е свършил. Не е време за отпускане. В сряда е следващият мач, така че гледаме напред”, допълни полуфиналистът на “Уимбълдън” при юношите.

“Излязох с идеята да се наслаждавам. Казах си, че няма какво да губя. Това за мен е страхотен опит. Искам да благодаря на организаторите, на БФ Тенис и на министерството за възможността да съм тук и да участвам на този хубав турнир”, каза още Василев.

Във втория кръг има възможност Александър да се изправи срещу Иван Иванов, но за тази цел 16-годишният талант ще трябва утре да се справи с Алекс Молчан, което ще е доста тежка задача. “Малко е рано. Нашият спорт никога не се знае. Предстои да разберем”, сподели Василев относно следващия си съперник.

Снимка: Марина Георгиева

