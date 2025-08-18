Популярни
Великолепна победа на Александър Василев в София

Александър Василев постигна прекрасна победа в първия кръг на турнира ATP Challenger 75 в София с награден фонд 91,250 евро. Участващият с "уайлд кард" българин победи с 6:3, 6:3 поставения под номер 4 Александър Гахов, който е 252-ри в света, за час и 35 минути.

Полуфиналистът на Уимбълдън при юношите започна силно и в двата сета. Той поведе с ранен пробив в първата част, но той бе върнат. Това не разколеба българина, който играеше много уверено, стигна до втори пробив и затвори първия сет. Втората част пробивите бяха повече, а Василев контролираше случващото се на корта, въпреки че направи осем двойни грешки в мача. Той спечели три поредни гейма след 3:3 и стигна до крайния успех.

Във втория кръг на турнира в София българският тенисист ще се изправи срещу шампиона от Уимбълдън при юношите Иван Иванов, участващ с "уайлд кард", или срещу квалификанта Алекс Молкан (Словакия).

След като игра основно при юношите в първата част на сезона, Василев записа доста мачове при мъжете. Преди осем дни той игра на финал на турнир с награден фонд 15 хиляди долара на ТК "Диана", а в началото на миналата седмица участва на турнира от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро, където отпадна в първия кръг.

Снимка: Марина Георгиева

