Мелиса Джеферсън-Уудън отмъсти за олимпийската си загуба от Дулиън Алфред

Мелиса Джеферсън-Уудън е в невероятна форма през 2025 г. и дори победи Джулиън Алфред и Ша'Кари Ричардсън по време на олимпийския им реванш в Юджийн през юни. Джеферсън-Уудън обясни мотивацията си за убедителната победа над Алфред и Ричардсън на 100 метра на Диамантената лига в Юджийн през 2025 г. Това беше първата среща на триото след финала на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където Алфред грабна златото, Ричардсън взе среброто, а Джеферсън-Уудън се задоволи с бронза.

Този път американската спринтьорка обърна развоя на събитията, пресичайки финалната линия първа по категоричен начин, за да удължи непобедимата си серия през този сезон. Алфред, която не беше губила състезание през цялата година, беше принудена да се задоволи с второ място с 10.77 секунди, докато ветеранката от Кот д'Ивоар Мари-Жозе Та Лу-Смит постигна най-доброто си време за сезона – 10.90 секунди, за третото място. Ямайската шампионка Тина Клейтън (11.02) завърши четвърта. Ричардсън, която все още търси ритъма си след ограничените си участия тази година, остана девета с 11.19 секунди.

"Няма да ме победят два пъти“

В интервю за YouTube шоуто NightCap на Шанън Шарп и Чад Джонсън, Джеферсън-Уудън описа как е канализирала болката от олимпийската си загуба в победа. "Това състезание беше основно олимпийски реванш. Спомням си, че бях в тунела и си казвах: няма да те победят два пъти“, каза тя.

"В живота нещата не винаги вървят по твоя път, но е важно как се връщаш. Учиш се от тези моменти и растеш от тях. След като размишлявах върху сезона през 2024 г., осъзнах колко доволна съм от напредъка си въпреки предизвикателствата. Тази година е за това да видя какво може да направи една здрава Мелиса. Сега, когато съм здрава, е важно да надграждам върху това и да бъда най-добрата версия на себе си.“

Джеферсън-Уудън добави, че настоящата ѝ серия от успехи е резултат от неуморна работа. „Това, което виждате сега, е нещо, за което винаги съм мечтала. Да го преживявам е невероятно, макар и не изненадващо, защото съм положила много усилия.“

"Когато постигам тези времена и се състезавам на това ниво, не се изненадвам – заслужила съм го с упорита работа всеки ден. Единствената изненадваща част е да чуя статистиката, осъзнавайки колко време е минало, откакто някой е постигнал нещо подобно. Това е шокиращо. Но самите резултати – очаквам ги, защото съм тренирала за тях.“

Снимки: Gettyimages