Спринтовият сблъсък между Томпсън и Лайлс в Лозана пропадна

Сребърният олимпийски медалист Кишане Томпсън няма да участва в бягането на 100 метра на Диамантената лига в Лозана в сряда. Спринтьорът изпитва дискомфорт в пищяла, съобщи Ройтерс. Томпсън спечели дългоочаквания реванш с Ноа Лайлс на срещата от Диамантената лига в събота в Силезия, след като американецът победи Томпсън с пет хилядни от секундата на миналогодишния олимпийски финал в Париж, но няма да има повторна битка в Швейцария.

Съботното състезание беше първата среща на двамата след финала в Париж, като сезонът на Лайлс се забави поради контузия на глезена. Томпсън е с най-добро време от 9,87 секунди, като американецът постигна най-доброто си време за сезона, завършвайки втори с 9,90.

Томпсън е малко вероятно да бяга отново преди световното първенство в Токио през септември.

Лайлс ще има друг ямайски съперник в Лозана, срещу Облик Севил, който победи американеца при първото си участие на 100 метра за сезона на състезанието от Диамантената лига в Лондон през юли.

Световната шампионка Шерика Джаксън, също отсъства от стартовата листа на 200 метра за жени в Лозана. Джаксън постигна най-доброто си време за сезона, като спечели старта на 200 метра с 22,17 секунди в Силезия в събота.

Снимки: Gettyimages