  • 18 авг 2025 | 18:28
  • 242
  • 0
Ноа Лайлс ще преследва шести диамантен трофей

Ноа Лайлс ще се стреми към спечелването на шести диамантен трофей в бягането на 200 метра на финала на Диамантената лига в Цюрих на 28 август. Олимпийският шампион вече има пет титли от Диамантената лига – четири на 200 метра и една на 100 метра.

Още една победа на тазгодишния финал в Цюрих ще го направи първия лекоатлет в историята с шест титли от Диамантената лига. Това ще го остави само на една титла от абсолютния рекорд от седем, държан съвместно от френския олимпийски шампион в овчарския скок Рено Лавийени и американския трикратен световен шампион в тройния скок Крисчън Тейлър.

Лайлс ще се състезава с "уайлд кард" в Цюрих, след като започна сезона си в Диамантената лига по-късно поради контузия.

"Тъй като Weltklasse Zürich е последното състезание преди Световното първенство, целя да постигна нещо специално“, каза той.

Снимки: Gettyimages

