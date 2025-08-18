Популярни
Инвикта: Изумително е, че Лео Форнароли не е свързван с място във Формула 1

  18 авг 2025 | 17:42
  • 417
  • 0
Инвикта: Изумително е, че Лео Форнароли не е свързван с място във Формула 1

Ръководителят на отбора на Инвикта във Формула 2 Джейм Робинсън коментира ситуацията около Леонардо Форнароли и заяви, че е изумен от факта, че италианецът не е свързван с място във Формула 1.

Форнароли спечели титлата във Формула 3 през миналата година и премина във Формула 2, където четири кръга преди края сезона оглавява класирането. Италианецът спечели по една победа в последните три кръга, триумфирайки в спринтовете на „Силвърстоун“ и „Спа“, след което бе над всички и в основното състезание на „Хунгароринг“, за да отвори аванс от 17 пункта на върха на генералното класиране.

Лео Форнароли пребори съотборника си и наказание, за да триумфира Унгария
Лео Форнароли пребори съотборника си и наказание, за да триумфира Унгария

Въпреки това името на Форнароли не се свързва с нито едно пилотско място във Формула 1 за 2026 година. Италианецът също така не е част от никоя академия на тимовете във Формула 1, което според Робинсън би го направил идеален кандидат за избор в стил „Кешбол“.

Методът „Кешбол“ представлява постигането на успехи чрез подбирането на необичайни или неортодоксални играчи. Най-яркият пример е с отбора на Оуклънд Атлетикс от сезон 2002 в Мейджър лийг бейзбол. Тогава Били Бийн събира играчи, от които мнозина се отричат, но те печелят рекордните по това време за Американската лига 20 поредни победи.

„Лео е феноменален пилот, с когото да работим, всеки в отбора ще ви го каже. За втора поредна година ние взимаме шампиона във Формула 3 в нашия отбор (преди Форнароли за Инвикта кара Габриел Бортолето). Напълно естествено очакванията са големи. След като работихме с Габи, който демонстрира своите способности във Формула 1, очакванията към Лео може би бяха неоснователно високи. Ние прекарахме много време в опит да балансираме това за негово добро.

„Всъщност ние открихме, не искам да правя сравнение с Габи, но напредъкът на Лео е също толкова добър, ако не и по-добър. Габи направи много голяма стъпка между Мелбърн и „Имола“ през миналата година. Лео имаше нужда от малко повече време, за да се ориентира, но той направи тази крачка точно преди „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“ и сега бере плодовете на този скок.

„Уникалното нещо при Лео е неговата способност да изпълнява нещата без да допуска грешки. В спринта на „Спа“ имахме Виктор Мартинс, който точно беше изпреварил Амори Кордил преди колата на сигурността и даваше много силни времена.

„На стената на боксовете си казахме, че ще бъде много трудно състезание, но Лео се концентрира и беше много постоянен и успя да отвори аванс от 4-5 секунди, за да спечели състезанието доста спокойно. Той направи същото и в основното състезание в Унгария.

„Не мога да си обясня как на този етап Лео не е част от някой отбор във Формула 1. Той няма да каже това, защото той е фокусиран само върху следващото си състезание, затова аз го приемам като част от моята роля в отбора да казвам това, което всички си мислят. Изумително е, че той още няма обявен ангажимент във Формула 1 за 2026 година, като се има предвид, че голяма част от пилотите на първите седем или осем позиции са част от академии на отборите от Формула 1.

„Смятам, че Лео е избор тип „Кешбол“. Той не прави впечатляващите манерви, които повечето пилоти правят. Не прави нелепи танци на подиума, не говори много пред медиите, но след като работих във Формула 1 20 години аз знам, че Лео е типът пилот, който много от отборите търсят. Той е страхотен пилот за развитието на колата.

„Мисля, че ако тръгнете да правите избор стил „Кешбол“, Лео ще е идеалният кандидат. Ако искате да развитието една кола, ви е нужен пилот, който да записва постоянни времена обиколка след обиколка, за да дава постоянни данни. Лео прави това по-добре от всеки друг във Формула 2 в момента. Мисля, че той ще бъде сделката на века за всеки отбор във Формула 1 на този етап“, каза Робинсън.

Снимки: Gettyimages

