Инвикта: Изумително е, че Лео Форнароли не е свързван с място във Формула 1

Ръководителят на отбора на Инвикта във Формула 2 Джейм Робинсън коментира ситуацията около Леонардо Форнароли и заяви, че е изумен от факта, че италианецът не е свързван с място във Формула 1.

Форнароли спечели титлата във Формула 3 през миналата година и премина във Формула 2, където четири кръга преди края сезона оглавява класирането. Италианецът спечели по една победа в последните три кръга, триумфирайки в спринтовете на „Силвърстоун“ и „Спа“, след което бе над всички и в основното състезание на „Хунгароринг“, за да отвори аванс от 17 пункта на върха на генералното класиране.

Лео Форнароли пребори съотборника си и наказание, за да триумфира Унгария

Въпреки това името на Форнароли не се свързва с нито едно пилотско място във Формула 1 за 2026 година. Италианецът също така не е част от никоя академия на тимовете във Формула 1, което според Робинсън би го направил идеален кандидат за избор в стил „Кешбол“.

Pure emotion 🥹✨



Leo Fornaroli claims his third #F2 victory of the season in our Budapest Feature Race! 👏 #HungarianGP pic.twitter.com/1jt3HATKt7 — Formula 2 (@Formula2) August 3, 2025

Методът „Кешбол“ представлява постигането на успехи чрез подбирането на необичайни или неортодоксални играчи. Най-яркият пример е с отбора на Оуклънд Атлетикс от сезон 2002 в Мейджър лийг бейзбол. Тогава Били Бийн събира играчи, от които мнозина се отричат, но те печелят рекордните по това време за Американската лига 20 поредни победи.

When you realise you're heading into the summer break as the #F2 Championship leader... ✨#HungarianGP pic.twitter.com/iCtDDxEmzE — Formula 2 (@Formula2) August 3, 2025

„Лео е феноменален пилот, с когото да работим, всеки в отбора ще ви го каже. За втора поредна година ние взимаме шампиона във Формула 3 в нашия отбор (преди Форнароли за Инвикта кара Габриел Бортолето). Напълно естествено очакванията са големи. След като работихме с Габи, който демонстрира своите способности във Формула 1, очакванията към Лео може би бяха неоснователно високи. Ние прекарахме много време в опит да балансираме това за негово добро.



„Всъщност ние открихме, не искам да правя сравнение с Габи, но напредъкът на Лео е също толкова добър, ако не и по-добър. Габи направи много голяма стъпка между Мелбърн и „Имола“ през миналата година. Лео имаше нужда от малко повече време, за да се ориентира, но той направи тази крачка точно преди „Ред Бул Ринг“ и „Силвърстоун“ и сега бере плодовете на този скок.



„Уникалното нещо при Лео е неговата способност да изпълнява нещата без да допуска грешки. В спринта на „Спа“ имахме Виктор Мартинс, който точно беше изпреварил Амори Кордил преди колата на сигурността и даваше много силни времена.



„На стената на боксовете си казахме, че ще бъде много трудно състезание, но Лео се концентрира и беше много постоянен и успя да отвори аванс от 4-5 секунди, за да спечели състезанието доста спокойно. Той направи същото и в основното състезание в Унгария.



„Не мога да си обясня как на този етап Лео не е част от някой отбор във Формула 1. Той няма да каже това, защото той е фокусиран само върху следващото си състезание, затова аз го приемам като част от моята роля в отбора да казвам това, което всички си мислят. Изумително е, че той още няма обявен ангажимент във Формула 1 за 2026 година, като се има предвид, че голяма част от пилотите на първите седем или осем позиции са част от академии на отборите от Формула 1.



„Смятам, че Лео е избор тип „Кешбол“. Той не прави впечатляващите манерви, които повечето пилоти правят. Не прави нелепи танци на подиума, не говори много пред медиите, но след като работих във Формула 1 20 години аз знам, че Лео е типът пилот, който много от отборите търсят. Той е страхотен пилот за развитието на колата.



„Мисля, че ако тръгнете да правите избор стил „Кешбол“, Лео ще е идеалният кандидат. Ако искате да развитието една кола, ви е нужен пилот, който да записва постоянни времена обиколка след обиколка, за да дава постоянни данни. Лео прави това по-добре от всеки друг във Формула 2 в момента. Мисля, че той ще бъде сделката на века за всеки отбор във Формула 1 на този етап“, каза Робинсън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages