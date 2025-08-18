Джулиъс Йего с първа победа в Диамантената лига от девет години

Популярни
  • 18 авг 2025 | 16:19
Кениецът Джулиъс Йего се завърна триумфално, печелейки състезание от Диамантената лига за първи път от девет години насам след отлично представяне в Силезия. Световният шампион от 2015 г. и сребърен медалист от Олимпийските игри през 2016 г. се завърна на подиума в Диамантената лига за първи път след състезанието в Юджийн през 2016 г.

Йего се бореше с контузия, получена на Олимпиадата в Рио през 2016 г., която му пречеше да се състезава на високо ниво.

На Диамантената лига в Силезия в събота Йего направи силно впечатление, спечелвайки победата в хвърлянето на копие с 83.60 метра при третия си и последен опит.

Кениецът победи Кешърн Уолкът от Тринидад и Тобаго, който се класира втори с 82.64 метра, а Адриан Мардаре от Молдова завърши трети с най-добър резултат за сезона от 82.38 метра.

"Радвам се на победата, но не съм напълно доволен от представянето си. Технически не се получи както трябва. В хвърлянето на копие трябва да си перфектен, а аз не бях“, сподели Йего, който не бе впечатлен въпреки успеха си.

"Трябва да се върна към тренировките. Очаквам конкуренцията в Токио да бъде сериозна. В днешно време трябва да хвърлиш над 90 метра, за да си гарантираш медал. Искам да вдъхновя кенийските деца, които хвърлят копие.

"Имаме талант и се надявам, че ще има и други кенийци, които ще хвърлят на високо ниво след като се оттегля. Вече обучавам някои атлети и имам фондация, която искам да ръководя лично, след като спра да се състезавам.“

Йего ще се стреми към по-добри резултати преди Световното първенство, където ще се опита да се завърне сред медалистите.

Снимки: Imago

