Цегай разби рекорда на турнира в Силезия и победи Чебет

Етиопката Гудаф Цегай проведе тактическо състезание, за да победи Беатрис Чебет на 1500 метра на Диамантената лига в Силезия в събота. В звездния състав, включващ и Беатрис Чебет, Цегай показа намеренията си още в началото, като се задържа сред водещата група в първата обиколка, но се откъсна решително във втората.

Етиопката остави съперничките си далеч зад себе си в решаващия момент, бягайки сама в половината от последната обиколка, за да спечели състезанието с нов рекорд на турнира от 3:50.62. Чебет се задоволи с второто място с време 3:54.73. Джорджия Бел от Великобритания завърши трета с 3:56.00, но денят бе на Цегай.

Етиопката си отмъсти на Чебет, която я бе побеждавала във всичките им срещи този сезон, и зададе заявка за грандиозен сблъсък на Световното първенство в Токио следващия месец.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages