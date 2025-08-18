България с важна победа над Канада в Китай

Волейболистките от националния отбор на България записаха важна победа над Канада с 3:2 (26:24, 23:25, 23:25, 25:19, 15:12) на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън в Китай.

Това бе първа победа за България на турнира, след като по-рано националките на Антонина Зетова загубиха от Сърбия с 1:3 и от Нидерландия с 2:3.

В първия гейм отборите се движеха точка за точка, като имаше няколко изравнявания. Тимът на Антонина Зетова имаше два геймбола при 24:22, но съперникът изравни. Следващите две точки бяха за България.



Във втората част българките поведоха с 5:1, но Канада изравни при 11:11. Родният тим отново имаше добър аванс за 21:18, но канадките направиха пет поредни точки. В крайна сметка те изравниха геймовете след 25:23.



Подобно развитие имаше и третият гейм. България се опита да се откъсне при 12:8 и 16:10. Канада навакса изоставането си и изравни при 22:22, като отново спечели с 25:23.



Четвъртата част не направи изключение - България бе по-активният тим, но Канада не се предаваше. 11:11 и 17:17, като този път тимът на Зетова бе по-концентриран в края и изравни след 25:19.



Тайбрекът започна повече от добре за България - 4:0, но Канада почти стопи разликата при 6:7. Българският тим се виждаше победител при 13:8, но последваха три поредни точки за северноамериканките. Все пак тимът на Антонина Зетова затвори мача с 15:13 при втория си мачбол.

В събота България излиза за първи си мач на Световното първенство в Тайланд отново срещу Канада от 12:00 часа.

“Благодаря на моите волейболистки, затова, че успеха да се преборят и да победят Канада и да се подготвим добре за предстоящото Световно първенство. Благодаря и на организаторите а прекрасните условия. За нас е много важен точно първия мач с Канада на Мондиал 2025. Тук успяхме да проверим моментните си възможности”, заяви Антигона Зетова след победата.

Момичетата на Антонина Зетова са в група Е на световното (в Накхон Ратчасима), заедно с Турция, Испания и Канада.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача БЪЛГАРИЯ - КАНАДА 3:2!