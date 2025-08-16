Берое стартира подготовка за новия сезон

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) стартира подготовка за новия сезон 2025/26 в efbet Супер Волей. Тимът ще води тренировъчен процес изцяло в зала "Иван Вазов" в Стара Загора, както и прилежащата спортна инфраструктура в града.

"В предишните години винаги провеждахме лагер в Смолян, но тази година решихме да не ходим никъде. Имаме прекрасни условия в нашия град за тренировъчен процес, както и подкрепа от Общината за ползване на всички спорни съоръжения", коментира за BGvolleyball.com президентът на клуба Живко Желев.

Старозагорци стартираха подготовка в почти пълен състав. Отсъстват новото попълнение и разпределител - Рангел Витеков, който е в състава на България за младежи до 21 години за предстоящото световно първенство в Китай и централният блокировач Махди Бентахер, който ще участва с националния отбор на Тунис на Световното първенство за мъже във Филипините.

"Бентахер ще се присъедини последен към подготовката. Не само поради участието на световното, но и заради работната виза. Все пак очакваме с оглед на втората му година у нас да няма забавяне и документите му да бъдат готови навреме", допълни Живко Желев.