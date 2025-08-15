Американски център подписа с Берое

Популярни
  • 15 авг 2025 | 14:24
  • 373
  • 0
Четвърто ново чуждестранно попълнение обяви Берое Стара Загора. Това е американецът Карсън Башам.

“208-сантиметровият център е играл в колежите Peperdine University и Northern Arizona University.

През октомври 2024 година подписва първия си професионален договор с грузинския ТСУ Тбилиси. Записва 31 мача със средни показатели от 10.6 точки, 6.9 борби, 1.5 асистенции и 1.6 чадъра. За последно е бил част от мексиканския Сантос”, посочват от клуба в официалната си страница във “Фейсбук” и го приветстват в тима:

“Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!”.

Снимки: Gettyimages

