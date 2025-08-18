Популярни
  27 олимпийски медалисти в списъка с участници в Лозана

  18 авг 2025 | 14:27
Емануел Уанионий, Ноа Лайлс, Ярослава Магучих и Кийли Ходжкинсън са сред звездите, които ще се състезават на Диамантената лига в Лозана в сряда. Общо 27 олимпийски медалисти ще участват на "Атлетисима", като най-добрите атлети в света правят последните си стъпки към финала на Диамантената лига в Цюрих на 27 и 28 август.

Ноа Лайлс и Кишейн Томпсън ще подновят съперничеството си на 100 метра мъже, докато носителката на златен медал на 800 метра от Париж 2024 Кийли Ходжкинсън и Емануел Уанионий ще се изправят срещу конкуренция от олимпийско ниво в съответните си дисциплини.

Снимки: Imago

