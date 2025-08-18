Вархолм с третото най-бързо време в историята на 400 м с препятствия

Карстен Вархолм демонстрира върхова форм и спечели бягането на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Силезия в събота. След разочароващото трето място в Стокхолм в средата на юни Вархолм постигна третото най-бързо време в историята – 46.28 секунди. Резултатът изненада дори самия него, особено като се има предвид, че Световното първенство по лека атлетика в Токио е след по-малко от месец.

"Мисля, че днес беше много добро бягане. Малко съм изненадан, че се получи толкова добре. Знаех, че съм бърз в тренировките, но това показва, че съм на прав път. За мен това е много добър старт на втората половина от сезона. Смятам, че е обещаващо за Токио“, сподели Вархолм.

Стартирайки от осма пътека, Вархолм настигна Тревър Басит още на второто препятствие и световният рекордьор продължи с разрушителна скорост към победата. Времето му от 46.28 секунди е надминато единствено на олимпийския финал в Токио, където както Вархолм (45.94), така и Рай Бенджамин (46.19) бягаха под предишния световен рекорд.

Изглежда, че Вархолм и Бенджамин са обречени да подновят съперничеството си на същата писта следващия месец. Норвежецът също така иззе световното лидерство от Бенджамин, подобрявайки неговия резултат от 46.54 секунди от победата му в Стокхолм.

Фемке Бол също беше в отлична форма и спечели същата дисциплина при жените с време 51.91 секунди. Тя подобри собствения си най-добър резултат в света за сезона с 0.04 секунди и продължи непобедимата си серия в дисциплината през 2025 г.

Снимки: Gettyimages