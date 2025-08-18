Ходжкинсън се завърна триумфално в Силезия

Кийли Ходжкинсън даде сериозна заявка за предстоящото Световно първенство по лека атлетика в Токио, след като постигна впечатляващ резултат на Диамантената лига в Силезия в събота (16 юли).

В първото си състезание след спечелването на олимпийско злато в Париж преди малко повече от година Ходжкинсън се завърна блестящо на пистата след продължителна контузия в бедрото. Тя спечели бягането на 800 метра с време от 1:54.74, което е нов рекорд за сезона и за състезанието.

Ходжкинсън следваше пейсмейкърката Лисанe де Вите през първите 400 метра (56.09 сек.) и демонстрира пълен контрол и отлична форма. Във втората обиколка британката се откъсна убедително от останалите състезателки, финиширайки с близо две секунди пред Лилиан Одира от Кения (1:56.52) и Оратайл Ноуе от Ботсвана (1:56.76).

Времето на Ходжкинсън (1:54.74) е значително подобрение спрямо предишното най-добро постижение за сезона от 1:56.64, поставено от етиопката Циге Дугума в Шанхай. Това е и второто най-бързо време в кариерата на британката, съвсем малко след националния ѝ рекорд от 1:54.61, поставен в Лондон миналата година.

"Пистата тук е много бърза. Исках да открия сезона си днес, бях готова и се получи. Просто бях щастлива да стъпя отново на пистата след повече от година. Колкото повече наближаваше състезанието, толкова по-спокойна се чувствах."

"Насладих се на усещането от състезанието. Планирах да бягам бързо, защото вече нямам пет състезания преди Токио, а само днешното и това в Лозана. Така че трябваше да е бързо и съм щастлива, че се получи," сподели Ходжкинсън.

След като спечели сребърни медали на последните две световни първенства, Ходжкинсън ще се стреми към златото в Токио, за да допълни колекцията си от големи титли, след като вече е олимпийска шампионка от 2024 г. и европейска шампионка от 2022 г. и 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages