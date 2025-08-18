Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Муратаке подобри рекорда на Япония на 110 м с препятствия

Муратаке подобри рекорда на Япония на 110 м с препятствия

  • 18 авг 2025 | 13:25
  • 282
  • 0
Муратаке подобри рекорда на Япония на 110 м с препятствия

Японският хърделист Рашид Муратаке подобри националния рекорд на 110 метра с препятствия, постигайки време от 12.92 секунди (при попътен вятър от 0.6 м/с) на състезанието Athlete Night Games във Фукуи в събота. 23-годишният азиатски шампион направи силно впечатление в навечерието на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември. С постижението си той се изкачи на 11-то място във вечната ранглиста в дисциплината. Единствено американецът Кордел Тинч е бягал по-бързо тази година - 12.87 секунди през май.

Муратаке вече е едноличен носител на японския рекорд, след като преди това го делеше с Шунсуке Изумия (13.04 сек). Това го поставя и на втора позиция във вечната ранглиста на Азия. Преди него е единствено китаецът Лю Сян, който държи континенталния рекорд от 12.88 секунди, поставен през 2006 г.

Във Фукуи Муратаке спечели убедително пред Татсуки Абе (13.12 сек., личен рекорд) и Шуня Такаяма (13.36 сек.).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Исмаил Сенанджи спечели първото издание на Земен Рън

Исмаил Сенанджи спечели първото издание на Земен Рън

  • 17 авг 2025 | 13:01
  • 982
  • 0
За първи път в град Земен ще се проведе състезание от веригата "Рън България"

За първи път в град Земен ще се проведе състезание от веригата "Рън България"

  • 16 авг 2025 | 19:35
  • 995
  • 0
Почти 100 човека стартираха в състезания по планинско бягане в Боровец

Почти 100 човека стартираха в състезания по планинско бягане в Боровец

  • 16 авг 2025 | 19:03
  • 1213
  • 0
Легендарният Майкъл Джонсън с притеснително изявление

Легендарният Майкъл Джонсън с притеснително изявление

  • 15 авг 2025 | 19:09
  • 2914
  • 0
Арманд Дуплантис си постави нова цел

Арманд Дуплантис си постави нова цел

  • 15 авг 2025 | 16:15
  • 3301
  • 2
Християн Касабов мисли за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Християн Касабов мисли за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 14 авг 2025 | 15:56
  • 849
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 8037
  • 23
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 9658
  • 21
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 12313
  • 9
БФС загуби дело за много пари в КАС

БФС загуби дело за много пари в КАС

  • 18 авг 2025 | 14:23
  • 1518
  • 0
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 17978
  • 6
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2473
  • 4