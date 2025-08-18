Муратаке подобри рекорда на Япония на 110 м с препятствия

Японският хърделист Рашид Муратаке подобри националния рекорд на 110 метра с препятствия, постигайки време от 12.92 секунди (при попътен вятър от 0.6 м/с) на състезанието Athlete Night Games във Фукуи в събота. 23-годишният азиатски шампион направи силно впечатление в навечерието на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември. С постижението си той се изкачи на 11-то място във вечната ранглиста в дисциплината. Единствено американецът Кордел Тинч е бягал по-бързо тази година - 12.87 секунди през май.

Муратаке вече е едноличен носител на японския рекорд, след като преди това го делеше с Шунсуке Изумия (13.04 сек). Това го поставя и на втора позиция във вечната ранглиста на Азия. Преди него е единствено китаецът Лю Сян, който държи континенталния рекорд от 12.88 секунди, поставен през 2006 г.

Във Фукуи Муратаке спечели убедително пред Татсуки Абе (13.12 сек., личен рекорд) и Шуня Такаяма (13.36 сек.).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages