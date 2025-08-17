Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

Отборът на Атлетик Билбао записа домакински успех с 3:2 над Севиля в зрелищен двубой от първия кръг на Ла Лига.

Любопитното е, че едва за втори път от общо десет случая баските започват успешно кампанията си в испанския елит под ръководството на Ернесто Валверде. Предишната подобна победа беше от старта на сезон 2013/14, който беше първият от втория период на специалиста на „Сан Мамес“. Последваха четири поражения и две ремита в откриващите мачове на Атлетик при 61-годишния наставник.

Primer partido de LaLiga del Athletic con Ernesto Valverde:



🟡 24-25 Empate

🔴 23-24 Derrota

🟡 22-23 Empate



🔴 16-17 Derrota

🔴 15-16 Derrota

🔴 14-15 Derrota

🟢 13-14 Victoria



🟡 04-05 Empate

🔴 03-04 Derrota



No ha sido el mejor debut, no, pero nunca es fácil. 3 puntos 🔛 pic.twitter.com/yNdILeXXNy — Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) August 17, 2025

Големият герой за „лъвовете“ тази вечер беше Нико Уилямс, който беше замесен и в трите им гола. Имено той си изпроси дузпа в 35-ата минута след нарушение на Хуанлу Санчес. Испанският национал сам се зае с изпълнението от бялата точка и не сгреши за 1:0. В 43-тата минута именно при негов опит за пас топката достигна до Мароан Санади, който увеличи преднината на домакините.

🔟 | Perfection!



Nico Williams v Sevilla:



👌 61 touches

⚽️ 1 goal

🎯 4 shots/1 on target (1.38 xG)

🅰️ 1 assist

🔑 3 key passes

👟 27/34 accurate passes (0.36 xG)

💨 7/13 successful dribbles

⚔️ 12/21 duels won

🤕 5 fouls suffered

⚖️ 1 penalty won

📈 10 Sofascore Rating



He was… pic.twitter.com/NYSUHCv8UR — Sofascore Football (@SofascoreINT) August 17, 2025

През втората част обаче андалусци наложиха натиск и така успяха да заличат пасива от две попадения. В 60-ата минута Доди Лукебакио се разписа със страхотен шут от голяма дистанция, а в 72-рата Люсиен Агуме възстанови равенството с изстрел от границата на наказателното поле. Тимът от Билбао все пак успя да стигне до крайния успех в 81-вата минута, когато Нико Уилямс асистира на резервата Роберт Наваро, който с воле реализира дебютното си попадение за баските.

🔚 𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗜 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗔𝗔𝗔𝗔𝗭𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗡 🥳



Athletic kick off the season with a win at San Mames!



🔝 Great job, Lions!#AthleticSevilla #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/05RLmJXn5d — Athletic Club (@Athletic_en) August 17, 2025

Във втория кръг Атлетик отново е домакин, този път на Райо Валекано, а Севиля ще приеме Хетафе на своя стадион.

