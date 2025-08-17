Популярни
  2. Атлетик Билбао
  3. Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

  • 17 авг 2025 | 23:15
  • 2563
  • 4

Отборът на Атлетик Билбао записа домакински успех с 3:2 над Севиля в зрелищен двубой от първия кръг на Ла Лига.

Любопитното е, че едва за втори път от общо десет случая баските започват успешно кампанията си в испанския елит под ръководството на Ернесто Валверде. Предишната подобна победа беше от старта на сезон 2013/14, който беше първият от втория период на специалиста на „Сан Мамес“. Последваха четири поражения и две ремита в откриващите мачове на Атлетик при 61-годишния наставник.

Големият герой за „лъвовете“ тази вечер беше Нико Уилямс, който беше замесен и в трите им гола. Имено той си изпроси дузпа в 35-ата минута след нарушение на Хуанлу Санчес. Испанският национал сам се зае с изпълнението от бялата точка и не сгреши за 1:0. В 43-тата минута именно при негов опит за пас топката достигна до Мароан Санади, който увеличи преднината на домакините.

През втората част обаче андалусци наложиха натиск и така успяха да заличат пасива от две попадения. В 60-ата минута Доди Лукебакио се разписа със страхотен шут от голяма дистанция, а в 72-рата Люсиен Агуме възстанови равенството с изстрел от границата на наказателното поле. Тимът от Билбао все пак успя да стигне до крайния успех в 81-вата минута, когато Нико Уилямс асистира на резервата Роберт Наваро, който с воле реализира дебютното си попадение за баските.

Във втория кръг Атлетик отново е домакин, този път на Райо Валекано, а Севиля ще приеме Хетафе на своя стадион.

