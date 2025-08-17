Нико Уилямс се погрижи този път проклятието на Валверде да не застигне Атлетик

Отборът на Атлетик Билбао записа домакински успех с 3:2 над Севиля в зрелищен двубой от първия кръг на Ла Лига.
Любопитното е, че едва за втори път от общо десет случая баските започват успешно кампанията си в испанския елит под ръководството на Ернесто Валверде. Предишната подобна победа беше от старта на сезон 2013/14, който беше първият от втория период на специалиста на „Сан Мамес“. Последваха четири поражения и две ремита в откриващите мачове на Атлетик при 61-годишния наставник.
Големият герой за „лъвовете“ тази вечер беше Нико Уилямс, който беше замесен и в трите им гола. Имено той си изпроси дузпа в 35-ата минута след нарушение на Хуанлу Санчес. Испанският национал сам се зае с изпълнението от бялата точка и не сгреши за 1:0. В 43-тата минута именно при негов опит за пас топката достигна до Мароан Санади, който увеличи преднината на домакините.
През втората част обаче андалусци наложиха натиск и така успяха да заличат пасива от две попадения. В 60-ата минута Доди Лукебакио се разписа със страхотен шут от голяма дистанция, а в 72-рата Люсиен Агуме възстанови равенството с изстрел от границата на наказателното поле. Тимът от Билбао все пак успя да стигне до крайния успех в 81-вата минута, когато Нико Уилямс асистира на резервата Роберт Наваро, който с воле реализира дебютното си попадение за баските.
Във втория кръг Атлетик отново е домакин, този път на Райо Валекано, а Севиля ще приеме Хетафе на своя стадион.
Снимки: Gettyimages