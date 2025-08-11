Севиля и Тулуза не се победиха

Отборите на Севиля и Тулуза направиха равенство 1:1 в последната контрола от предсезонната си подготовка. Андалусийци поведоха през първото полувреме с гола на Доди Лукебакио (36’), а малко преди края на редовното време французите оформиха крайния резултат с попадението на Сантиаго Идалго (86’).

Така седемкратният носител на Лига Европа завърши лятната си серия от приятелски срещи с 2 победи, 4 равенства и 1 загуба. Тулуза от своя страна в паузата между двата сезона не успя да запише нито една победа, направи 2 равенства и загуби в 3 от проверките си.

Официалния старт на кампанията Тулуза ще постави тази седмица на 16-и август (събота) от 22:05 часа българско време с гостуване на Ница в Лига 1. Севиля пък започва новия сезон в Ла Лига ден по-късно на 17-и август (неделя) от 20:30 часа с визита на Атлетик Билбао.

🚨 Our final pre-season game ends in a draw. pic.twitter.com/nMNaEGrxKi — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 10, 2025