Арсенал победи Атлетик Билбао и с игра, и на дузпи, а Гьокереш започна с головете

  • 9 авг 2025 | 21:18
  • 7673
  • 5
Арсенал победи с 3:0 Атлетик Билбао на “Емиратс” и спечели традиционния мач за едноименната купа, с който “топчиите” загряват за новия сезон. Виктор Гьокереш (34’) отбеляза първия си гол за лондончани, а асистенцията бе на друго от новите попълнения - Мартин Субименди. Двамата оставиха отличния впечатления. Същото може да се каже и за Букайо Сака, който удвои (36’). Кай Хавертц (82’) оформи крайния резултат. Въпреки убедителната победа след последния съдийски сигнал двата отбора изпълняваха дузпи, при които отново Арсенал спечели с 6:5. За Билбао това бе шеста поредна загуба в контролите.

Микел Артета бе направил шест промени в сравнение с мача с Виляреaл в средата на седмицата. Юриен Тимбер, Габриел Магаляеш и Рикардо Калафиори бяха готови и започнаха в защитната линия. Мартин Субименди, Деклан Райс и Мартин Йодегор пък влязоха в средата на терена. Виктор Гьокереш отново започна на върха на атаката, а по крилата действаха Сака и Мартинели.

Алекс Беренгер водеше нападението на гостите, подпомаган по крилата от братята Уилямс.

Арсенал доминираше сериозно през първата част. Още в началото Унай Симон спаси удар на Сака в близкия ъгъл.

В 16-ата минута грешка на Калафиори, който подари топката на Галарета, даде шанс на гостите, но ударът на испанеца бе спасен от Рая.

Гьокереш пропусна страхотна възможност в 21-вата минута. Субименти добре изведе Сака, който върна към шведа. Бившият голмайстор опита удар към далечния ъгъл, но не успя да намери добре топката и Симон нямаше проблем да улови. В 35-ата минута обаче Гьокереш най-сетне отбеляза първия си гол с екипа на Арсенал. Субименди много добре центрира, а шведът нанесе качествен удар с глава. Симон не успя да достигне до топката - 1:0.

Само две минути по-късно домакините уловиха преднината си. Мартинели се измъкна, а Симон бе напуснал наказателното си поле. Бразилецът просто пусна встрани към Сака, който прати топката в опразнената врата.

За началото на втората част в игра за Арсенал влязоха Нони Мадуеке и Бен Уайт, които замениха Мартинели и Калафиори.

В 61-вата минута Гьокереш можеше да отбележи втория си гол, след като се хвърли на плонж и засече с глава центриране на Мадуеке. Симон обаче отклони топката в гредата.

Десет минути след това шведът бе заменен от Хавертц. Германецът пропусна добра възможност, но в 82-рата минута направи 3:0, след като бе изведен от Сака и стреля много прецизно в далечния ъгъл.

Въпреки резултата двата отбора трябваше да изпълнят дузпи, както бе и в мача между Арсенал и Виляреал. Гурусета и Мерино бяха точни при първите дузпи. Наваро и Хавертц също бяха убедителни от бялата точка за 2:2 при дузпите. Весга и Мадуеке не сгрешиха - 3:3. Серано със силен удар под гредата направи 4:3. Нуанери, който току-що подписа нов договор обаче стреля над вратата. Санади върна жеста и не уцели вратата, шутирахки встрани. Сака реализира петата дузпа за Арсенал и изравни резултата - 4:4. Лекуе отново изведе Атлетик Билбао, а Салиба изравни. Рая след това спаси удара на Бойро, а Субимдни реализира за Арсенал и така оформи победата на лондончани и при наказателните удари - 6:5.

Снимки: Imago

