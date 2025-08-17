Популярни
Новак в Ла Лига договори нападател на РБ Лайпциг

  17 авг 2025
  • 462
  • 0
Нападателят на РБ Лайпциг Андре Силва ще премине в Елче, съобщи Фабрицио Романо. Испанският клуб се е споразумял с 29-годишния играч да подпише договор с новака в Ла Лига.

Според Флориан Плетенберг сделката е на обща стойност от едва 1,5 млн. евро. Силва играе за Лайпциг от 2021 година насам. През втората половина на миналия сезон нападателят игра под наем за Вердер (Бремен), който обаче сега не успя да се пребори за неговия подпис. Той записа 8 мача, в които отбеляза 1 гол. Преди това португалецът е играл за Реал Сосиедад, Айнтрахт (Франкфурт), Милан, Севиля и Порто.

