Ювентус (Малчика) с категорична победа за купата на България

Ювентус (Малчика) победи като гост Левски (Брест) с 3:0 в полуфинал на Област Плевен от турнира за купата на България. Калоян Тодоров даде тон за успеха, като се възползва от подаване на Диян Ничев и откри резултата в 21-ата минута. Десетина по-късно, Тодоров центрира от корнер и Янислав Иванов удвои с глава. До края на полувремето имаше още критични моменти пред вратите. Мартин Милков направи победата класическа с гол в 55-ата минута. В оставащото време, домакините пропиляха шансове да реализират поне почетно попадение.

Снимка: juventusmalchika.com