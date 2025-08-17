Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус (Малчика)
  3. Ювентус (Малчика) с категорична победа за купата на България

Ювентус (Малчика) с категорична победа за купата на България

  • 17 авг 2025 | 19:57
  • 116
  • 0
Ювентус (Малчика) с категорична победа за купата на България

Ювентус (Малчика) победи като гост Левски (Брест) с 3:0 в полуфинал на Област Плевен от турнира за купата на България. Калоян Тодоров даде тон за успеха, като се възползва от подаване на Диян Ничев и откри резултата в 21-ата минута. Десетина по-късно, Тодоров центрира от корнер и Янислав Иванов удвои с глава. До края на полувремето имаше още критични моменти пред вратите. Мартин Милков направи победата класическа с гол в 55-ата минута. В оставащото време, домакините пропиляха шансове да реализират поне почетно попадение.

Снимка: juventusmalchika.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

  • 17 авг 2025 | 19:51
  • 9205
  • 55
Мечтан дебют за Стефан Цонков в Тайланд

Мечтан дебют за Стефан Цонков в Тайланд

  • 17 авг 2025 | 15:25
  • 5990
  • 0
Майкъла: Нека дадем време на Величков! Съблекалнята не приема Керкез

Майкъла: Нека дадем време на Величков! Съблекалнята не приема Керкез

  • 17 авг 2025 | 15:16
  • 4979
  • 12
Бивш капитан на Локомотив (София) ще играе в Гърция

Бивш капитан на Локомотив (София) ще играе в Гърция

  • 17 авг 2025 | 14:49
  • 2124
  • 2
Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

  • 17 авг 2025 | 14:10
  • 5828
  • 0
Левски без Сангаре и Георги Костадинов във Враца

Левски без Сангаре и Георги Костадинов във Враца

  • 17 авг 2025 | 13:26
  • 6583
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

  • 17 авг 2025 | 19:51
  • 9205
  • 55
11-те на Ботев (Враца) и Левски

11-те на Ботев (Враца) и Левски

  • 17 авг 2025 | 20:05
  • 250
  • 0
Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

  • 17 авг 2025 | 17:00
  • 21526
  • 32
Ман Юнайтед 0:1 Арсенал, греда на Доргу

Ман Юнайтед 0:1 Арсенал, греда на Доргу

  • 17 авг 2025 | 18:29
  • 10240
  • 103
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 64250
  • 41
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 25014
  • 24