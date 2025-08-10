Павликени победи Ювентус (Малчика)

Популярни
В Павликени, едноименния тим се наложи с 3:1 над Ювентус (Малчика) в приятелска среща. До почивката никой не взе превес. Ангел Боев пропусна да вкара за гостите. Кристиян Дечев пък им уцели гредата. той коригира мерника си през втората част, а футболистите на Ювентус отпаднаха физически. Дечев откри от дузпа в 47-ата минута. Йордан Йорданов удвои от фаул в 55-ата минута. В 68-ата пък Дечев се разписа за втори път. Калоян Тодоров реализира почетното попадение за съперника в 74-ата минута от дузпа. В оставащото време, домакините имаха още две възможности, а гостите – една.

