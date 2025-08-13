Пропаднаха контроли на Северозапад

Популярни
  • 13 авг 2025 | 10:34
  • 117
  • 0
Пропаднаха четири приятелски срещи насрочени за 16 август, предварително договорени от осем отбора, като част от подготовката им за новия сезон на Северозападната Трета лига. Академик (Свищов) и Павликени отказаха да премерят сили, защото ще излязат един срещу друг на 23 август в първия кръг на първенството. Контролите Ком (Берковица) – ФК Ловеч и Янтра (Полски Тръмбеш)Ювентус (Малчика) няма да се състоят, защото мачовете между тези отбори ще се изиграят на 30 август във втория кръг на шампионата. Отпада и спаринга на ФК Троян с Чавдар (Етрополе). Вместо него, на 16 август от 18:00 часа в Троян, местния тим излиза срещу ФК Ловеч в мач-квалификация от турнира за купата на България. Пак в среща от турнира за националната купа, Ювентус (Малчика) ще гостува на Левски (Брест) на 17 август от 17:30 часа. Едноименният тим на Павликени и Янтра (Полски Тръмбеш) пък договориха контрола за 15 август. Академик (Свищов) и Ком (Берковица) все още търсят съперници за приятелски двубои, които да проведат в последните три дни на настоящата седмица.

