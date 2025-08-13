Пропаднаха контроли на Северозапад

Пропаднаха четири приятелски срещи насрочени за 16 август, предварително договорени от осем отбора, като част от подготовката им за новия сезон на Северозападната Трета лига. Академик (Свищов) и Павликени отказаха да премерят сили, защото ще излязат един срещу друг на 23 август в първия кръг на първенството. Контролите Ком (Берковица) – ФК Ловеч и Янтра (Полски Тръмбеш) – Ювентус (Малчика) няма да се състоят, защото мачовете между тези отбори ще се изиграят на 30 август във втория кръг на шампионата. Отпада и спаринга на ФК Троян с Чавдар (Етрополе). Вместо него, на 16 август от 18:00 часа в Троян, местния тим излиза срещу ФК Ловеч в мач-квалификация от турнира за купата на България. Пак в среща от турнира за националната купа, Ювентус (Малчика) ще гостува на Левски (Брест) на 17 август от 17:30 часа. Едноименният тим на Павликени и Янтра (Полски Тръмбеш) пък договориха контрола за 15 август. Академик (Свищов) и Ком (Берковица) все още търсят съперници за приятелски двубои, които да проведат в последните три дни на настоящата седмица.