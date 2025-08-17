Жиру се завърна в Лига 1 с рекорд в голово шоу между Брест и Лил

Отборите на Брест и Лил сътвориха истинско голово шоу, завършвайки 3:3 на „Франсис Ле Бле“ в първия си мач от новия сезон в Лига 1.

Резултатът беше открит в 11-ата минута от не кого да е, а от Оливие Жиру, който се завърна във френския елит за първи път от сезон 2011/12. Така опитният нападател стана най-възрастният голмайстор в шампионатен мач в цялата история на Лил със своите 38 години и 121 дни, подобрявайки постижението на предишния рекордьор Жозе Фонте само с два дни.

At 38 years & 321 days old, Olivier Giroud is now Lille's oldest ever goalscorer in Ligue 1, breaking José Fonte's record (38 years & 319 days) by just two days.



— Squawka (@Squawka) August 17, 2025

Преднината на гостите беше удвоена в 26-ата минута, когато се разписа Хакон Арнар Харалдсон. Тя обаче беше заличена от Брест благодарение на Камори Думбия, който се разписа първо в 34-тата, а след това и в 51-вата минута. „Песовете“ отново излязоха напред в резултата в 66-ата минута, когато точен беше Нгал Айел Мукау. Те обаче се разминаха с победата, тъй като в 75-ата минута Жюлиен Льо Кардинал оформи крайното 3:3 със своя гол.

⏱ 17h : coup de sifflet final. Le @SB29 et le @losclive se neutralisent sur un score nul de 3-3. Menés 2-0 puis 3-2, les Brestois ont su trouver les ressources pour revenir au score. 🔴⚪#SB29LOSC 3⃣-3⃣
— Stade Brestois 29 (@SB29) August 17, 2025

Във втория кръг на Лига 1 Брест гостува на Тулуза, а Лил е домакин на Монако.