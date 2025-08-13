От Борнемут веднага привлякоха заместник на Забарний с рекордна сделка

Тимът на Борнемут обявиха привличането на бранителя на Лил Бафоде Диаките, съобщиха от клуба. Неофициалните информации на Острова твърдят, че това е втората най-скъпа сделка в историята на “черешките” и идва само ден след продажбата на Иля Забарний в Пари Сен Жермен. Местните медии съобщават, че от Борнемут ще платят общо 35 милиона евро за Диаките, който през миналата година записа общо 48 двубоя с 4 гола във всички турнири. Не бе оповестена продължителността на контракта на защитника, но най-вероятно той е подписал за пет години. Подсилването в отбрана е изключително важно за тима на Андони Ираола, който, освен със Забарний, през това лято се раздели още с Милош Керкез, който отиде в Ливърпул, и Дийн Хаусен, който се присъедини към Реал Мадрид.

Bafodé Diakité.



Our new centre-back 😍 pic.twitter.com/a6D7TuiQgb — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages