Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. Лил ще замени напусналия Люка Шевалие с турски вратар

Лил ще замени напусналия Люка Шевалие с турски вратар

  • 13 авг 2025 | 19:54
  • 110
  • 0
Лил ще замени напусналия Люка Шевалие с турски вратар

Турският вратар Берке Йозер се е превърнал във водеща трансферна цел на френския футболен клуб Лил след раздялата с Люка Шевалие, пише RMC Sport. Последният бе привлечен от Пари Сен Жермен преди четири дни със сделка за 40 милиона евро.  

Йозер ще излезе далеч по-евтино на Лил, който ще плати 4 милиона евро на турския клуб Еюпспор и други 500 хиляди под формата на различни бонуси. 

През миналия сезон Йозер изигра 35 мача за Еюпспор и направи силна година с 44 допуснати гола и 11 чисти мрежи. Това му помогна да запише и дебют си за турския национален отбор при победа с 2:1 срещу САЩ и загуба с 0:1 срещу Мексико в приятелски срещи.  

Новият сезон започна по-трудно за Йозер и Еюпспор, които загубиха с 1:4 срещу Коняспор на старта на Суперлигата.  

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кьолн счупи трансферния си рекорд със защитник на Мидълзбро

Кьолн счупи трансферния си рекорд със защитник на Мидълзбро

  • 13 авг 2025 | 19:31
  • 320
  • 0
Париж ФК иска да върне Кевин Трап във Франция

Париж ФК иска да върне Кевин Трап във Франция

  • 13 авг 2025 | 19:22
  • 359
  • 0
Деца бежанци ще се включат в активностите преди мача за Суперкупата и церемонията по награждаването

Деца бежанци ще се включат в активностите преди мача за Суперкупата и церемонията по награждаването

  • 13 авг 2025 | 19:07
  • 254
  • 0
Милан обяви новото си попълнение в центъра на защитата

Милан обяви новото си попълнение в центъра на защитата

  • 13 авг 2025 | 19:05
  • 1477
  • 0
Иниго Мартинес: Ханзи Флик ме разбра само за две минути, но аз се натъжих

Иниго Мартинес: Ханзи Флик ме разбра само за две минути, но аз се натъжих

  • 13 авг 2025 | 18:48
  • 2691
  • 2
Томас Мюлер преди новото приключение: Има вълнение, но и известно напрежение

Томас Мюлер преди новото приключение: Има вълнение, но и известно напрежение

  • 13 авг 2025 | 18:39
  • 702
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 14395
  • 45
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 41792
  • 118
Георги Костадинов пропуска реванша със Сабах

Георги Костадинов пропуска реванша със Сабах

  • 13 авг 2025 | 19:18
  • 4120
  • 3
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 34369
  • 49
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 31608
  • 32
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 20227
  • 10