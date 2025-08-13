Лил ще замени напусналия Люка Шевалие с турски вратар

Турският вратар Берке Йозер се е превърнал във водеща трансферна цел на френския футболен клуб Лил след раздялата с Люка Шевалие, пише RMC Sport. Последният бе привлечен от Пари Сен Жермен преди четири дни със сделка за 40 милиона евро.

Йозер ще излезе далеч по-евтино на Лил, който ще плати 4 милиона евро на турския клуб Еюпспор и други 500 хиляди под формата на различни бонуси.

През миналия сезон Йозер изигра 35 мача за Еюпспор и направи силна година с 44 допуснати гола и 11 чисти мрежи. Това му помогна да запише и дебют си за турския национален отбор при победа с 2:1 срещу САЩ и загуба с 0:1 срещу Мексико в приятелски срещи.

Новият сезон започна по-трудно за Йозер и Еюпспор, които загубиха с 1:4 срещу Коняспор на старта на Суперлигата.

Снимки: Imago