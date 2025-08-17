Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Майкъла: Нека дадем време на Величков! Съблекалнята не приема Керкез

  17 авг 2025
Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев е категоричен, че в клуба няма лидери. В интервю за предаването „Арена спорт“ по "БНТ" той сподели мнението си за представянето на Левски, Арда, Лудогорец и ЦСКА.

Според него сините се нуждаят от голаджия, който да завърши облика на клуба.

„Левски изигра страхотни мачове. Имаха и малко проблеми със съдиите. Левски вече има отбор. Това е добре за България. Трябва да купят само един голаджия и ще имат прекрасен отбор. Борислав Рупанов дава заявка да бъде такъв. Най-доброто за България е, че три отбора играят в Европа. Това възражда българския футбол. Най-доброто нещо е, че в Левски са Наско Сираков и Даниел Боримиров. Това испанче ще излезе добър треньор, защото уцелва състава и смените. Има сериозна роля в събуждането на Левски“, сподели бившият национал на България.

Илиев е радостен от факта, че Арда постига успехи с доста българи в състава си.

„Арда има добър собственик, а Кърджали има добър кмет. Не се бъркат в нещата на Александър Тунчев. Арда играе доста професионален футбол. Играят добре тактически в Европа. Имат много добри футболисти и играят доста в България“, допълни Илиев.

Той се надява Лудогорец да се класира за основната фаза на Лига Европа.

„Лудогорец няма аналог в България. Отпаднаха от Европа, защото не играха добре. Лудогорец продължава историята на българския футбол, което не е добре за ЦСКА и Левски. Силен отбор е този, който играе в евротурнирите. Разликата между отборите в България и тези в Шампионска лига е огромно“, добави анализаторът.

Бившият шампион с ЦСКА твърди, че експериментите в ЦСКА не водят доникъде.

„Тестваме всякакви директори, играчи и треньори. Не мога да разбера как ЦСКА избира хората. В клуб, който няма финансови проблеми, има 4-5 играча, изпратени във втория отбор. Те струват 12-15 млн. евро. Не е наред отношението между треньор, спортен директор и играчи. Тези играчи не взимат малко пари. Като построим стадиона и базата в Панчарево, ще вкараме в ред нещата. Нека дадем време на Бойко Величков. В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора. Лидери са Любо Пенев и Стойчо Младенов. Не съм съгласен, че Густаво Бусато е лидер. Душан Керкез бърка състава и смените. Съблекалнята на ЦСКА не го приема него“, завърши Илиев.

