Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания, атмосферата е враждебна

Генчев: Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания, атмосферата е враждебна

  • 10 авг 2025 | 23:39
  • 318
  • 2
Генчев: Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания, атмосферата е враждебна

Наставникът на Локомотив (София)Станислав Генчев оцени подобаващо успеха с 1:0 над Ботев в Пловдив, тъй като, според него, това е едно от най-трудните места за гостуване.

"Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания. Атмосферата е враждебна за всеки един отбор. Освен това, Ботев (Пловдив) имат много добър треньор с много добри изпълнители. Бяхме наясно, че ще бъде труден мач. Трябваше всеки един да даде максимума от възможностите си и най-вече да играе за отбора, а не да търси лична изява. Момчетата се постараха на максимум. Допуснахме и доста грешки. Най-хубаво е, че победата бе постигната с голяма борбеност и себераздаване. Трите точки са напълно заслужени с оглед на показаното на терена.

Важното е да играем като отбор. Отборната игра е над всичко. Трябва да се защитаваме с 11 футболисти и с 11 да атакуваме. Не можем да разчитаме само на двама-трима атакуващи футболисти.

Спас Делев е ключов играч. Не искам да зависим от един или двама, но той е ключов играч, какъвто имат всички отбори. Той каза, че иска да завърши кариерата си в Локомотив.

Това, че не сме допуснали загуба от началото на сезона, е частичен успех. Някои са назад с подготовката, закъсняхме с привличането на някои футболисти. Днес не мога да кажа, че второто полувреме е било слабо, но не беше на нивото от първото", заключи Генчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 123608
  • 524
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 80023
  • 24
Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

  • 10 авг 2025 | 18:31
  • 2558
  • 0
Берое подписа с аржентински защитник

Берое подписа с аржентински защитник

  • 10 авг 2025 | 18:10
  • 848
  • 0
Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

  • 10 авг 2025 | 17:41
  • 2155
  • 0
Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

  • 10 авг 2025 | 17:15
  • 5786
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 22815
  • 53
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 123608
  • 524
Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

  • 10 авг 2025 | 21:53
  • 21642
  • 16
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 52080
  • 96
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 80023
  • 24
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 66162
  • 218