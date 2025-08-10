Генчев: Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания, атмосферата е враждебна

Наставникът на Локомотив (София)Станислав Генчев оцени подобаващо успеха с 1:0 над Ботев в Пловдив, тъй като, според него, това е едно от най-трудните места за гостуване.

"Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания. Атмосферата е враждебна за всеки един отбор. Освен това, Ботев (Пловдив) имат много добър треньор с много добри изпълнители. Бяхме наясно, че ще бъде труден мач. Трябваше всеки един да даде максимума от възможностите си и най-вече да играе за отбора, а не да търси лична изява. Момчетата се постараха на максимум. Допуснахме и доста грешки. Най-хубаво е, че победата бе постигната с голяма борбеност и себераздаване. Трите точки са напълно заслужени с оглед на показаното на терена.

Важното е да играем като отбор. Отборната игра е над всичко. Трябва да се защитаваме с 11 футболисти и с 11 да атакуваме. Не можем да разчитаме само на двама-трима атакуващи футболисти.

Спас Делев е ключов играч. Не искам да зависим от един или двама, но той е ключов играч, какъвто имат всички отбори. Той каза, че иска да завърши кариерата си в Локомотив.

Това, че не сме допуснали загуба от началото на сезона, е частичен успех. Някои са назад с подготовката, закъсняхме с привличането на някои футболисти. Днес не мога да кажа, че второто полувреме е било слабо, но не беше на нивото от първото", заключи Генчев.