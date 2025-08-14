Лудогорец пусна билетите за мача с Локо (София)

Популярни
  14 авг 2025
Лудогорец пусна в продажба билетите за двубоя с Локомотив (София) от 5-ия кръг на efbet Лига. Мачът ще се играе на 17 август (неделя) от 19:00 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч., кактои онлайн.

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

В деня на мача (неделя), от 16:00 ч. до началото на срещата, ще работи и билетната каса на улица "Васил Левски".

Цените на билетите са:

Сектор В - блокове 1,2,5 и 6 – 12 лв.
Сектор В - блокове 3 и 4 – 20 лв.
Сектор Б (Моци) – 10 лв.
Сектор Г – 10 лв.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

От клуба напомнят, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.

