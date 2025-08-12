Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1

Мениджърският екип на Франко Колапинто е започнал да се оглежда за пилотски места извън Формула 1, съобщава Formula 1 Magazine.

Аржентинецът остави много добро впечатление през миналата година, когато замени Логан Сарджънт в състава на Уилямс за финалните девет кръга. За него нямаше място в тима от Гроув за сезон 2025 и първоначално той трябваше да заеме позицията на резервен състезател с богата тестова програма в Уилямс.

През януари обаче Колапинто беше отдаден под наем на Алпин, където първоначално той също беше трети и резервен пилот, но се знаеше, че рано или късно ще смени Джак Дуън. Това се случи преди Гран При на Емилия-Романя, но до момента аржентинецът не успява да демонстрира скоростта, която показа с Уилямс във втората половина на 2024 година.

Аржентински спонсор на Колапинто налива над 30 милиона долара в Алпин

Единственото, което Колапинто запази в своето представяне, са сравнително големите инциденти, които те регистрира през миналия сезон. През този аржентинецът вече се блъсна в квалификациите на „Имола“ и „Силвърстоун“, а последната му катастрофа, която беше най-тежката от всичките, дойде по време на теста на Пирели в Унгария миналата седмица.

Earlier today Franco Colapinto had a heavy crash at the Hungaroring during the Pirelli tyre test, but the team confirmed that he was checked at the trackside medical centre and is fine! 🙏#F1 #Formula1 #FrancoColapinto pic.twitter.com/AsDld8Hlct — Extreme Cars (@extremecars__) August 6, 2025

На фона на това незадоволително представяне на аржентинеца и множеството му инциденти, все по-усилено се говори, че той няма да довърши сезона за отбора на Алпин. Засега очакванията са той да кара на „Зандвоорт“, но не е ясно дали ще го видим и на „Монца“.

Колапинто не се притеснява за бъдещето си в Алпин

А тези спекулации са принудили мениджърите на Колапинто да започнат да му търсят алтернативни пилотски места. Според информацията на Formula 1 Magazine сред възможните дестинации за аржентинеца са Индикар и Световният шампионат за издръжливост (WEC).